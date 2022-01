Bericht: Pjanic will bei Besiktas bleiben

Miralem Pjanic peilt offenbar einen längeren Verbleib bei Leihklub Besiktas an. Einem Bericht der türkischen Tageszeitung ‚Sabah‘ zufolge hat sich der bosnische Mittelfeldspieler für einen Verbleib am Bosporus entschieden. Er sei glücklich in Istanbul und wolle über den Sommer hinaus für den BJK auflaufen.

Regulär steht Pjanic noch bis 2024 beim FC Barcelona unter Vertrag. Mit Ex-Barça-Trainer Ronald Koeman wurde der 31-Jährige aber überhaupt nicht warm und floh leihweise nach Istanbul. Obwohl Koeman in Barcelona mittlerweile von Klublegende Xavi abgelöst wurde, scheint Pjanic mit den Blaugrana abgeschlossen zu haben. Ob er seinen Willen auch bekommt, ist eine andere Frage.