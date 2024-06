Entwarnung bei Gündogan

Das rüde Foul von Ryan Porteous an Ilkay Gündogan im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland (5:1) hat wohl keine schlimmeren Konsequenzen für den DFB-Kapitän. Wie der 33-Jährige dem ‚ZDF‘ versicherte, hat er keine schwerere Verletzung davongetragen. „Alles gut. Die Bänder sind stabil. Ich hatte schon Schlimmeres“, so der Kapitän der Nationalmannschaft. Porteous sah für sein Einsteigen in der 42. Minute die rote Karte und Kai Havertz verwandelte den folgerichtigen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0.

Eine gute Nachricht für Bundestrainer Julian Nagelsmann, der die starke Leistung von Gündogan nach dem Spiel auf der Pressekonferenz honorierte: „Ilkay hätte ein Tor verdient gehabt. Er wurde zweimal gut geblockt, er ist immer in torgefährlichen Räumen gewesen.“ Auch in den nächsten beiden Spielen gegen Ungarn am Mittwoch (18 Uhr) und am Sonntag (21 Uhr) gegen die Schweiz dürfte Gündogan wieder eine zentrale Rolle spielen.