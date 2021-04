Morales wechselt nach New York

Unverhoffter Geldsegen für Fortuna Düsseldorf. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt Alfredo Morales mit sofortiger Wirkung zum New York City FC. Bei den US-Amerikanern unterschreibt er bis 2023 inklusive Option auf eine weitere Saison. In der MLS ist das Transferfenster noch bis zum 5. Mai geöffnet. Obwohl der Vertrag des 30-jährigen US-Nationalspielers zum Saisonende ausgelaufen wäre, streichen die Flingeraner noch eine Ablöse ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es war schon immer mein Wunsch, in der MLS zu spielen und ich freue mich sehr, dass Fortuna mir das jetzt so kurzfristig ermöglicht hat“, sagt Morales, der 2018 ablösefrei vom FC Ingolstadt an den Rhein gewechselt war. Über zwei Spielzeiten war der Rechtsfuß im Mittelfeld der Düsseldorfer gesetzt. In der laufenden Spielzeit bremste den gebürtigen Berliner eine Sprunggelenksverletzung aus.