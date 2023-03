Wirtz kommentiert Barça-Gerüchte

Florian Wirtz (19) weiß nichts von der in katalanischen Medien kolportierten Kontaktaufnahme des FC Barcelona. „Ich habe noch gar nichts von meinem Vater gehört, was Barcelona betrifft. Ich habe das auch nur gelesen und war verwundert“, sagte deutsche Nationalspieler am Dienstag im Rahmen einer DFB-Pressekonferenz. Zuvor hatte die ‚Sport‘ berichtet, Barça habe Wirtz‘ Vater und Berater Hans-Joachim kontaktiert.

„Ich will die Saison gut zu Ende spielen und mit Leverkusen was erreichen. In die Zukunft schaue ich nicht“, so Wirtz, für den ein Abschied von Bayer vor der Europameisterschaft 2024 kein Thema ist. Sein Vertrag beim Werksklub läuft noch bis 2027 und enthält dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel.

