Wigan entlässt Touré

Kolo Touré muss sich einen neuen Verein suchen. Wie Wigan Athletic offiziell bestätigt, wurde der Trainer vor die Tür gesetzt. Der Ivorer übernahm erst Ende November den Zweitligisten und stand lediglich sieben Ligaspiele an der Seitenlinie. Daraus resultieren allerdings nur zwei Punkte.

„So schwer diese Entscheidung auch war, der Vorstand hielt sie für notwendig, um uns die bestmögliche Chance zu geben, auch in der nächsten Saison ein Championship-Club zu bleiben“, so Wigan-Chef Malachy Brannigan. In der Championship rangieren die Latics aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz.

