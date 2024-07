Dortmunder Transferpläne: Kehl gewährt tiefen Einblick

Der Transfermarkt hat in den wenigen Tagen nach Beendigung der Europameisterschaft bereits ordentlich an Fahrt aufgenommen. Bei Borussia Dortmund schaut man dem Treiben nicht tatenlos zu. Während der Reise von Borussia Dortmund nach Thailand hat sich Sebastian Kehl für einige Medienvertreter Zeit genommen.

Die Verkündung neuer Transfers sei aktuell nicht akut. „Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das tun. Aber im Moment ist es noch relativ ruhig“, so Kehl zitiert via ‚Ruhr Nachrichten‘. Angesprochen auf die Rechtsverteidiger-Position lässt der Funktionär aber bereits durchblicken, dass man im Hintergrund wohl schon an einem Neuzugang arbeitet: „Wir wissen, dass wir sehr viele Spiele haben werden in der kommenden Saison. […] Demnach werden wir einen Kader benötigen, der eine gewisse Breite hat, eine hohe Qualität mitbringt.“

Man wolle eine „Konkurrenzsituation“ schaffen, um dem Trainer „unterschiedliche Optionen“ zu bieten. Eine solche Option wäre wohl Yan Couto vom FC Girona. Der 22-jährige Brasilianer wird seit einigen Tagen mit der Borussia in Verbindung gebracht und könnte Stammkraft Julian Ryerson (26) auf besagter Position Druck machen. Sollte sich die Möglichkeit bieten, „werden wir an der einen oder anderen Stelle noch etwas machen“, schließt Kehl das Thema ab.

Sturm-Abgang wahrscheinlich

Hinsichtlich potenzieller Abgänge gibt es auch eine Tendenz in Dortmund. Dass man mit vier Stürmern in die neue Saison geht, ist eher unwahrscheinlich. „Wir haben im letzten Jahr drei Stürmer gehabt. Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tut. Es ist womöglich nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen, das ist uns bewusst“, bringt Kehl die Sache auf den Punkt.

Gerüchte um Abgänge gibt es reichlich. Bei Niclas Füllkrug (31) stehen der AC Mailand und Atlético Madrid auf der Matte, Sébastien Haller (30) wird seit geraumer Zeit von Besiktas umworben und stand wohl auch schon mit dem FC Juárez aus Mexiko in Kontakt. Auch Youssoufa Moukoko (19) soll die Freigabe erhalten haben – falls ein Verein bereit ist, 20 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.