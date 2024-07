Ergebnis der Gespräche: Moukoko darf gehen

Bei Borussia Dortmund hält man Youssoufa Moukoko für verzichtbar. Die Schwarz-Gelben seien offen für einen Verkauf, berichtet ‚Sky‘. Die Ablöseforderung für den 19-jährigen Angreifer soll sich auf 20 Millionen Euro belaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erste Gespräche mit dem Management des Eigengewächses haben diese klare Tendenz zutage gefördert. Kurz zuvor hatten die Dortmunder Serhou Guirassy (28) unter Vertrag genommen. Der Torjäger soll nach Wunsch der BVB-Bosse künftig gemeinsam mit Niclas Füllkrug (31) eine wirkungsvolle Speerspitze bilden. Allerdings steht auch mit dem Nationalspieler noch ein richtungsweisender Dialog an. Der AC Mailand signalisiert großes Interesse, Füllkrug wiederum könnte der drohende Bankplatz zu Abschiedsgedanken bewegen.

Lese-Tipp

Nach Guirassy: Drei weitere BVB-Zugänge auf der Matte?

Moukoko – das ist nur zu verständlich – will unbedingt mehr Spielpraxis. In der vergangenen Saison stand der schussstarke Linksfuß lediglich viermal in der Startformation. Zuletzt zeigte die Tendenz des Youngsters noch klar in Richtung BVB-Verbleib. Die neuesten Gespräche haben offenbar zu einem Umdenken geführt.