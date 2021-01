Marmoush vor Pauli-Wechsel

Der FC St. Pauli darf sich über Verstärkung im Abstiegskampf freuen. Nach Informationen des ‚Sportbuzzer‘ schließt sich der 21-jährige Omar Marmoush leihweise den Hamburgern an. Über die Länge der Leihe wird dem Medienbericht zufolge zurzeit verhandelt.

Marmoush kommt vom VfL Wolfsburg, bei dem er in dieser Saison die ersten Schritte im Profifußball machte. Da die Konkurrenz bei den Niedersachsen jedoch noch zu groß ist, soll der Ägypter, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, eine Etage tiefer dringend benötigte Spielpraxis sammeln. Für die Profis des VfL kam der 21-Jährige in der laufenden Spielzeit viermal zum Einsatz.