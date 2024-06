RB-Talent wechselt zu Ingolstadt

Dennis Borkowski verlässt RB Leipzig und wechselt ablösefrei zum FC Ingolstadt. Wie die Sachsen bekanntgeben, kehrt der Flügelspieler nach seiner Leihstation bei Dynamo Dresden nicht zu RB zurück und wechselt nach seinem Vertragsende im Sommer direkt weiter zum bayerischen Drittligisten. Dort freut man sich auf eine echte Verstärkung. „Wir hatten Dennis Borkowski schon seit längerer Zeit in unserem Blickfeld. Er ist ein top ausgebildeter Spieler und zeichnet sich neben seiner herausragenden Technik sowie seiner hohen Geschwindigkeit auch durch eine gute Abschlussqualität aus“, lässt sich Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit kam der Flügelspieler in der dritten Liga auf 29 Einsätze. Dabei erzielte er drei Treffer und bereitete vier weitere vor. In Ingolstadt möchte er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere tun. „Die Verantwortlichen haben mir von der ersten Minute an ein positives Gefühl gegeben. Für mich stand relativ schnell fest: Diesen Schritt möchte ich gehen. Ich werde alles daransetzen, meine Stärken bestmöglich in das Team einzubringen, um mit den Schanzern erfolgreichen Fußball zu spielen", so Borkowski.