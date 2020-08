Leicester verlängert mit Vardy

Jamie Vardy bleibt Leicester City langfristig erhalten. Wie die Foxes offiziell verkünden, hat der Stürmer seinen bis 2022 laufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Vardy wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit 23 Treffern Torschützenkönig der Premier League.

Lediglich Sergio Agüero (32) und Harry Kane (27) trafen in den vergangenen fünf Jahren häufiger im englischen Oberhaus als der Leicester-Routinier. Aufgrund Vardys starker Leistungen soll nun auch das Gehalt des 33-Jährigen nach oben angepasst worden sein.

The story continues 📜#lcfc is delighted to confirm that @Vardy7 has agreed a contract extension with the Foxes to June 2023! 📝 pic.twitter.com/LBstXEVNUR