Bayerns Plan mit Wanner

Die Lehrjahre von Paul Wanner werden wohl bald enden. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, haben die Verantwortlichen des FC Bayern aktuell nicht vor, den 18-Jährigen auch in der nächsten Saison zu verleihen. Stattdessen soll sich Wanner ab der Saison 2025/26 in München durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Offensivspieler ist einer der Durchstarter in der aktuellen Saison. Für seinen Leihklub 1. FC Heidenheim kommt er in aktuell vier Pflichtspielen auf vier Tore und zwei Assists. Die vergangene Saison verbrachte er ebenfalls abseits der Säbener Straße bei der SV Elversberg in Liga zwei.