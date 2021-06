Van de Beek verpasst Europameisterschaft

Donny van de Beek wird die an diesem Freitag (21 Uhr) startende Europameisterschaft verpassen. Wie der niederländische Verband offiziell bekanntgibt, fällt der 24-Jährige verletzungsbedingt aus. Einen Ersatz für den Mittelfeldspieler wird Nationalcoach Frank de Boer nicht nominieren.

Bitter für van de Beek, der das Turnier nach einer schwachen Debütsaison für Manchester United gerne genutzt hätte, um frisches Selbstvertrauen zu tanken. Neben dem Rechtsfuß musste bereits Landsmann und Torhüter Jasper Cillessen (32) die Teilnahme an der EM aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏