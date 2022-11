Erste Schritte: So plant Bellingham den BVB-Abschied

Jude Bellingham (19) leitet allmählich die ersten Schritte für einen Wechsel im Sommer ein. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ fordert die Familie des Dortmunder Shootingstars derzeit konkrete Angebote der Topklubs ein. Die Premier League-Elite und Real Madrid sind in erster Linie zu nennen.

Während der Weltmeisterschaft, so laut ‚Sport Bild‘ der Plan, will der englische Nationalspieler seine Verhandlungsposition weiter verbessern. Im Anschluss an das Turnier in Katar werde sich der BVB mit Bellingham austauschen.

BVB will reden, Bellingham gehen

Auch der Bundesligist hofft dem Vernehmen nach noch, mit einem verbesserten Vertragsangebot den Zuschlag zu erhalten. Die Chancen scheinen verschwindend gering: Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird Bellingham dem Verein nach der WM „seine Abschiedsgedanken […] offiziell mitteilen“.

2025 läuft das Arbeitspapier in Dortmund aus. Bei einem Verkauf im nächsten Sommer winkt der Borussia mindestens das Vierfache der einst an Birmingham City gezahlten 25 Millionen Euro.