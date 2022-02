Adeyemi-Poker: BVB drückt aufs Gaspedal – Süle scherzt

„Er ist ein interessanter Spieler, deutscher Nationalspieler. Daher versuchen wir, unsere Hausaufgaben zu machen“, ließ Borussia Dortmunds künftiger Sportdirektor Sebastian Kehl Mitte Januar bei ‚Sport1‘ tief blicken. Thema war Karim Adeyemi, deutscher Nationalspieler in Diensten von RB Salzburg.

Mit dem pfeilschnellen Angreifer ist sich der BVB schon länger einig, hat Konkurrenten wie den FC Barcelona oder Bayern München ausgestochen. Nach wie vor verhandelt man nun mit Salzburg über die Ablöse. Zwischen 35 und 45 Millionen Euro stehen im Raum.

Geht es nach Schwarz-Gelb, soll nun Tempo in den Verhandlungen aufgenommen werden. Laut Transferexperte Fabrizio Romano will der BVB so schnell wie möglich Einigung erzielen, um nach Niklas Süle (26, FC Bayern) den zweiten DFB-Star für die kommende Saison unter Dach und Fach zu haben.

Süles Andeutung

Apropros Süle: Der traf mit den Bayern erst am Mittwochabend im Champions League-Achtelfinalhinspiel (1:1) auf Salzburg mit Adeyemi. Laut den ‚Salzburger Nachrichten‘ soll der Innenverteidiger seinem Nationalmannschaftskollegen nach der Partie zugeworfen haben: „Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt.“ In Dortmund, versteht sich.

Der BVB scheint also auf einem guten Weg und ist auch laut Romano „sehr, sehr nah dran“ am Adeyemi-Deal. Gut möglich, dass der 20-Jährige am Ende teuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte wird. Diesen Titel hält bislang Ousmane Dembélé, dessen Verpflichtung von Stade Rennnes letztlich insgesamt 35 Millionen kostete.