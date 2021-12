Bericht: Adeyemi sagt Ja zum BVB

Borussia Dortmund hat offenbar Einigkeit mit Karim Adeyemi erzielt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der deutsche Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag ab Sommer unterschreiben. Bis dahin bleibt der 19-Jährige noch bei RB Salzburg.

Mit den Österreichern muss sich der BVB unterdessen noch auf eine Ablöse einigen. 35 Millionen Euro bot Dortmund laut ‚Sport1‘ zuletzt. Der ‚Bild‘ zufolge will Salzburg aber mehr als 40 Millionen für seinen Stürmer (15 Tore in 27 Pflichtspielen).

Dass der Wechsel an rund fünf Millionen Differenz noch scheitert, ist unwahrscheinlich. Viel wichtiger ist: Dortmund hat offenbar die namhafte Konkurrenz aus Barcelona, Paris und Co. ausgestochen. Adeyemi will seinen nächsten Entwicklungsschritt in der deutschen Bundesliga gehen.