Baba zurück bei Reading

Abdul Rahman Baba wird wieder einmal vom FC Chelsea verliehen. Der 28-jährige Linksverteidiger wird die kommenden zwei Jahre beim FC Reading verbringen, für den er bereits in der abgelaufenen Saison die Schuhe schnürte. Für den ehemaligen Augsburg-Profi ist es bereits die siebte Leihe seit seinem Wechsel zu den Blues im Jahr 2015.

We are delighted to announce that @babarahmangh is a Royal once more, having completed the paperwork on a return to Reading Football Club in the form of a second season-long loan spell in blue and white hoops 💙#BaBackForMore