Gosens: Rekordablöse kein „Zuckerschlecken“

Robin Gosens ist sich der Höhe seiner Ablösesumme bewusst. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Neuzugang von Union Berlin: „Es macht was mit einem. In der Hinsicht, dass man eine große Verantwortung spürt. Man weiß, woher Union kommt. Man weiß, dass Union sich das alles erarbeitet hat. Und man weiß sicherlich, dass 15 Millionen Euro für Union jetzt kein Zuckerschlecken war. Das ist alles nur möglich gewesen, weil die Jungs hier in den letzten Jahren unfassbar gute Arbeit geleistet haben.“ Der 29-Jährige, der in der Hauptstadt Mitte August einen Vertrag bis 2028 unterzeichnete, ist aktuell der Rekordtransfer der Eisernen.

Über die Beweggründe für seinen Wechsel sagt Gosens: „Ich habe eine familiäre Situation, die nicht ganz einfach ist. Wir erwarten im November unser zweites Kind. Wir haben offen darüber gesprochen. Wollen wir oder wollen wir nicht. Und Oliver Ruhnert hat immer wieder angerufen, ist drangeblieben. Ich habe mich mit Rabea (Gosens‘ Frau, Anm. d. Red.) besprochen. Und sie hat dann das Go gegeben, weil die positiven Aspekte überwiegen.“ Durch seinen Wechsel zum Champions League-Teilnehmer konnte sich der Linksverteidiger seinen langjährigen Traum von der Bundesliga erfüllen.