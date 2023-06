Valencia nach Brasilien

Enner Valencia setzt seine Karriere in Brasilien fort. Internacional Porto Alegre sichert sich die Dienste des 33-jährigen Torjägers. Beim brasilianischen Traditionsklub unterschreibt der Ecuadorianer einen Dreijahresvertrag.

Die vergangenen drei Jahre verbachte Valencia bei Fenerbahce in der Türkei. Für den Süper Lig-Klub war er in 116 Einsätzen an 76 Treffern direkt beteiligt (59 Tore, 17 Vorlagen). In der abgeschlossenen Saison steuerte er in 31 Partien 34 Scorerpunkte (29 Treffer, fünf Assists) bei.

