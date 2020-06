Guardiola räumt ein: Sané vor dem Absprung

Leroy Sané wird seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei Manchester City nicht verlängern. Was kaum überraschend ist, verkündete Pep Guardiola am heutigen Freitag auf einer Pressekonferenz auch noch einmal ganz offiziell.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Leroy hat es abgelehnt, seinen Vertrag zu verlängern. Das weiß jeder. Wenn sich zwei Vereine am Ende der Saison einig werden, kann er wechseln. Wenn nicht, wird er am Ende seines Vertrags gehen“, sagte der Chefcoach von Manchester City.

„Zwei oder drei Mal abgelehnt“

„Zwei oder drei Mal“ habe City dem 24-jährigen Außenstürmer einen neuen Vertrag „angeboten und er hat abgelehnt.“ Guardiola weiter: „Wenn wir einem Spieler ein Angebot machen, dann nur, weil wir ihn haben wollen. Er hat eine besondere Qualität. Wir wollen Spieler, die in diesem Verein spielen wollen, um Ziele zu erreichen.“

Sanés Ziel ist ein anderes: Es soll noch in diesem Sommer zum FC Bayern gehen. Mit den Münchnern ist sich der deutsche Nationalspieler schon einig, es geht noch um die Ablöse. Die von Bayern gebotenen 45 Millionen Euro waren City zuletzt noch zu wenig.

Nach vier Jahren in Manchester werden sich die Wege vermutlich aber trennen. „Er ist ein netter Kerl und ich liebe ihn so sehr. Ich habe nichts dagegen – aber er will ein anderes Abenteuer“, zeigt sich Guardiola versöhnlich.