Dank Final Four: Millionen-Geldregen für den VfB

Dass das Final Four der Nations League dank des Halbfinaleinzugs der deutschen Nationalmannschaft in Deutschland stattfindet, zahlt sich auch für den VfB Stuttgart aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, erhält der Vizemeister für das Halbfinale Frankreich gegen Spanien (5.6., 20:45 Uhr) sowie das Spiel um Platz drei (8.6., 15 Uhr), die beide in der Stuttgarter Arena stattfinden werden, von der UEFA eine Nutzungsgebühr von insgesamt einer Million Euro.

„Es ist eine große Ehre, dass UEFA und DFB für die Ausrichtung des Final Four auf den VfB und unsere MHPArena setzen. Die weitreichende Modernisierung unserer Arena hat sich als absolut richtige Entscheidung erwiesen“, freut sich VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle. Das zweite Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal (4.6., 20:45 Uhr) sowie das Finale (8.6., 20:45 Uhr) werden in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.