BVB: Couto kommt morgen

Yan Couto (22) wird in Kürze bei Borussia Dortmund unterschreiben. Laut ‚Sky‘ wird der Rechtsverteidiger am morgigen Freitag in Zürich landen und dann den Medizincheck im BVB-Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz absolvieren.

Couto wird zunächst für eine Saison von Manchester City ausgeliehen, für den Anschluss besteht eine leicht zu erreichende Kaupflicht in Höhe von 25 Millionen Euro. Greift diese, erhält der brasilianische Nationalspieler in Dortmund einen Vertrag bis 2029.