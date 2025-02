FC Bayern: Vertragswende bei Sané?

In den vergangenen Wochen galt die volle Aufmerksam von Maxl Eberl den Vertragsverlängerungen mit Schlüsselspielern beim FC Bayern. Manuel Neuer (38), Alphonso Davies (24) und allen voran Jamal Musiala (21) haben ihre Unterschrift bereits unter ein neues Arbeitspapier gesetzt. Joshua Kimmich (30) soll möglichst zeitnah folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang hinten anstellen musste sich Leroy Sané. Eine Verlängerung mit dem Flügelspieler schien zuletzt so weit unten auf Eberls Prioritätenliste zu stehen, dass bereits Gerüchte aufkamen, der 29-jährige Linksfuß könne die Reißleine ziehen, den Münchnern zuvorkommen und kurzerhand selbst seinen Abschied verkünden.

Das wird so wohl nicht passieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind Vertragsgespräche zwischen Sané und den Bayern geplant. Diese sollen in Kürze beginnen. Ob sie dann auch zum Erfolg führen, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 67-fache Nationalspieler ist noch bis zum Saisonende an die Münchner gebunden, könnte den Klub also ablösefrei verlassen. 2020 war Sané für rund 50 Millionen Euro von Manchester City in die bayrische Hauptstadt gewechselt. Vollends die Erwartungen erfüllen konnte er dort nur selten.