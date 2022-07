West Ham: Es wird konkret mit Scamacca

West Ham United hat sich als klarer Favorit im Transferpoker um Gianluca Scamacca herausgestellt. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, befinden sich die Hammers in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 23-jährigen Stürmer von US Sassuolo. Als Ablöse ist eine Summe von umgerechnet rund 35 Millionen Euro im Gespräch.

Scamacca steht noch bis 2026 in Sassuolo unter Vertrag. In der vergangenen Saison machte er sich mit 16 Toren in 36 Serie A-Spielen zu einem europaweit begehrten Spieler. Unter anderem wurde er auch mit Paris St. Germain, Borussia Dortmund und Juventus Turin in Verbindung gebracht.