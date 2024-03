Mbappé vertagt Transfer-Verkündung

Kylian Mbappé (25) will sich nicht zu einer vorzeitigen Bekanntgabe seines künftigen Arbeitgebers drängen lassen. „Ich habe nichts angekündigt, weil ich nichts zu verkünden hatte“, stellt der Angreifer auf der heutigen Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft klar. Er „habe immer gesagt, dass ich an dem Tag, an dem ich etwas zu sagen habe, vorbeikommen und mich als Mann hierhin stellen und sprechen werde“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dies sei allerdings noch nicht der Fall. Hinter den Kulissen ist aber bereits klar, dass es Mbappé im Sommer ablösefrei von Paris St. Germain zu Real Madrid ziehen wird. Seinen Teamkollegen hat der Superstar diesen Entschluss bereits mitgeteilt. Nur die Öffentlichkeit muss sich noch ein wenig gedulden. Bis zur EM will Mbappé öffentlich Farbe bekannt haben: „Ich denke, bis dahin wird es gelöst sein.“