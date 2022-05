Yorke wird Trainer in Australien

Dwight Yorke wird Trainer von Macarthur FC. Wie der australische Erstligist mitteilt, bekleidet der ehemalige Stürmer von Manchester United das Amt des Cheftrainers für die kommenden zwei Jahre.

Der dreifache englische Meister und Champions League-Sieger blickt positiv auf die Chance, seinen ersten Job als Übungsleiter im Profifußball anzugehen: „Ich freue mich sehr, dass ich zum ersten Mal als Cheftrainer die Geschicke des Macarthur FC lenken darf.“

We are excited to confirm our new head coach is Dwight Yorke! 👏#WeAreTheBulls pic.twitter.com/TvgO89bhge