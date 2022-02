Gosens vor Inter-Debüt

Robin Gosens steht offenbar kurz vor seinem Pflichtspiel-Debüt für Inter Mailand. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der Winterneuzugang das Mannschaftstraining aufgenommen und soll in den kommenden Tagen peu à peu die Belastung steigern. Am kommenden Freitag könnte er gegen den FC Genua das erste Mal im Aufgebot stehen.

Laut der Sporttageszeitung könnte es gegen die Rossoblu für einen Kurzeinsatz reichen. Spätestens am Mittwoch in einer Woche soll Gosens dann voll einsatzfähig sein. Dann steht im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia das Derby gegen den AC Mailand an. Der 27-jährige Nationalspieler wurde im Winter von Atalanta Bergamo samt Kaufpflicht ausgeliehen, plagt sich aber seit Ende September mit einer hartnäckigen Oberschenkel-Verletzung herum.