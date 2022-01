Drei Neuzugänge für Watford

Der FC Watford wird sich auf dem Wintertransfermarkt verstärken. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind die Verpflichtungen von Hassane Kamara (27/ OGC Nizza) und Edo Kayembe (23/ KAS Eupen) nahezu fix. Zudem sei man in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Domagoj Vida (32) von Besiktas.

Kamara ist ein Linksverteidiger, der in der vergangenen Saison in Nizza gesetzt war. Kayembe ist kongolesischer Nationalspieler und Leistungsträger in Eupen. Vida ist im Sommer ablösefrei zu haben, hat aber schon für den Winter die Freigabe der Istanbuler erhalten. Watford rangiert unter Trainer Claudio Ranieri (70), der laut ‚The Athletic‘ aber nicht zur Disposition steht, zurzeit auf Tabellenplatz 17 in der Premier League.