Bochum verleiht Hartwig

Luis Hartwig wechselt temporär in die österreichische Bundesliga. Wie die beteiligten Klubs mitteilen, schließt sich der 19-Jährige vom VfL Bochum in der kommenden Saison per Leihe dem SKN St. Pölten an.

Beim deutschen Bundesligisten konnte sich der U-Nationalspieler bislang noch nicht beweisen. Um seine Entwicklung voranzutreiben, wird der Mittelstürmer ein Jahr lang in St. Pölten auf Torejagd gehen.