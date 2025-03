Nach langer Verletzung: Mount endlich zurück

Mason Mount ist ins Training von Manchester United zurückgekehrt. Dies haben die Red Deviles am heutigen Mittwoch mitgeteilt. Der englische Offensivspieler hatte sich beim Sieg im Manchester-Derby gegen City (2:1) Mitte Dezember verletzt und seitdem aufgrund von Oberschenkelproblemen gefehlt.

