Medien: BVB schielt auf Zaha-Verpflichtung

Wilfried Zaha ist eine regelrechte Legende bei Crystal Palace. Aus der Jugendakademie der Londoner stammend wechselte er 2013 zu Manchester United, kehrte aber nur zwei Jahre später nach einer erfolglosen Zeit im Theatre of Dreams zu Palace zurück. Bei den Fans genießt der Rechtsfuß ein hohes Ansehen – kein Wunder, schließlich kommt er auf insgesamt 443 Pflichtspiele für die Eagles.

Über die Jahre ist er gereift, deutlich effektiver geworden und wirkt klarer in seinen Aktionen. Als Kapitän des Teams und übernimmt er mittlerweile sogar eine Führungsrolle auf dem Feld. In der laufenden Spielzeit steuerte der in der Elfenbeinküste geborene Flügelstürmer bereits sechs Tore und zwei Vorlagen bei.

Letzte Chance auf Wechsel

Obwohl es in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte um einen Abgang gab, verhielt sich der Ivorer dem Klub gegenüber stets loyal. In diversen Interviews ließ er dennoch durchblicken, was er in seiner Karriere noch erreichen möchte: Zaha will Titel gewinnen und vor allem in der Champions League auflaufen, doch die Zeit dafür läuft dem mittlerweile 30-Jährigen davon. Bei den Eagles wird beides so schnell nicht möglich sein. Zaha, der auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, hat im kommenden Sommer wohl die letzte Möglichkeit, sich mit einem Wechsel auf die ganz große Bühne zu katapultieren.

Zum Ende der Saison läuft Zahas Vertrag aus, er könnte sich seinen potenziellen neuen Klub also frei aussuchen. Interesse bekundet nun auch Borussia Dortmund. Wie das Newsportal ‚90min.com‘ berichtet, zieht man an der Strobelallee eine Verpflichtung des extrovertierten Dribbelkünstlers in Betracht. Zaha ist schnell, trickreich und kreiert viele Chancen, weiß zudem, wie man Tore schießt. Seit dem Abgang von Jadon Sancho geht den Borussen ein Spieler mit diesen Qualitäten merklich ab. Eine absolute Win-Win-Situation, schließlich gilt Dortmund als sichere Adresse für Königsklassen-Fußball.

Als aktuell Sechstplatzierter braucht es aber eine gute Rückrunde, um das auch zu garantieren. Mit RB Leipzig beobachtet dem Bericht zufolge ein weiterer Bundesligist Zahas Situation und auch Olympique Marseille will den Angreifer an Bord holen. Zuletzt machten zudem Gerüchte über das Interesse von Juventus Turin und vom FC Barcelona die Runde.