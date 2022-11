Ablösefrei: Barça und Juve denken über Zaha nach

Der FC Barcelona und Juventus Turin schielen auf Wilfried Zaha von Crystal Palace. Das berichtet die englische Tageszeitung ‚Evening Standard‘. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft nach der aktuellen Saison aus. Damit wäre der Ivorer im kommenden Sommer ablösefrei.

Crystal Palace hofft derweil auf eine Verlängerung des Kontraktes, was Trainer Patrick Viera vor etwa zwei Wochen nochmals betonte. Zaha läuft seit acht Jahren für die Eagles auf. In elf Ligaspielen steuerte der Angreifer in der laufenden Spielzeit fünf Tore sowie eine Vorlage bei.