Perisic vor Tottenham-Wechsel

Die Zukunft von Ivan Perisic ist wohl so gut wie geklärt. Nach übereinstimmenden Berichten der italienischen Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano erwartet Tottenham Hotspur zeitnah die endgültige Zusage des kroatischen Flügelspielers. Dem 33-Jährigen winkt in London ein Zweijahresvertrag.

Perisic ist ablösefrei zu haben, da sein Kontrakt bei Inter Mailand Ende Juni ausläuft. Bei den Nerazzurri kann der ehemalige Bundesliga-Profi auf eine recht erfolgreiche Saison mit 49 Einsätzen zurückblicken, in denen er an 19 Treffern direkt beteiligt war. Dennoch war Inter bislang nicht bemüht, für den Offensivspieler alles in die Waagschale zu werfen. „Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber du kannst die Situation bei wichtigen Spielern nicht so managen und bis zum Ende warten“, hatte sich Perisic zuletzt beschwert.