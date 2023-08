Friedl spricht über Werder-Zukunft

Marco Friedl hat sich nach eigener Aussage nicht großartig mit einem Abschied vom SV Werder Bremen in diesem Sommer beschäftigt. „Heiß war es nie. Ich habe natürlich während der freien Zeit und der Vorbereitung mit meinem Berater und den Verantwortlichen hier gesprochen, aber richtig konkret wurde das Thema nie“, wird der Werder-Kapitän von der ‚DeichStube‘ zitiert, „ich bin hier und ich bleibe hier.“

Im Mai hatte der Innenverteidiger davon gesprochen „irgendwann mal in Spanien oder England“ spielen zu wollen. Allzu dringend hat es Friedl aber nicht. Gleichzeitig sagte der 25-jährige Österreicher damals: „Ich will hier einige Jahre Kapitän sein.“ Vor knapp zwei Jahren beschäftigte sich der Abwehrchef der Grün-Weißen noch spät in der Transferperiode mit einem Abschied. Inzwischen scheint der Linksfuß aber seinen bis 2026 gültigen Vertrag bis auf Weiteres erfüllen zu wollen.