60 Millionen für Mateta?

John Textor, der umstrittene Eigentürmer von Olympique Lyon, möchte den ehemaligen Mainz 05-Stürmer Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace in die Ligue 1 locken. Wie die ‚Sun‘ berichtet, steht der Torjäger ganz oben auf der Liste von OL. Die Franzosen sollen guter Dinge sein, den 27-Jährigen verpflichten zu können, da Textor auch beim Londoner Klub Großaktionär ist. Palace geht davon aus, dass Mateta im Sommer nicht mehr zu halten ist, möchte allerdings bis zu 60 Millionen Euro mit dem Franzosen einnehmen.

Dies dürfte für Lyon jedoch kaum zu stemmen sein, da dem Klub wegen Schulden von über 500 Millionen Euro der Zwangsabstieg in die Ligue 2 droht, sollte sich die Liquidität nicht bis zum Saisonende deutlich verbessern. Mateta hat in dieser Saison bisher 13 Tore in 28 Pflichtspielen für seinen Klub erzielt und steht noch bis 2026 in London unter Vertrag. Textor erlangte vor kurzem ungewollte Aufmerksamkeit, nachdem geleakte Textnachrichten öffentlich wurden, in denen er Verhandlungspartner beleidigt hatte. Zudem schob er den Verantwortlichen von Borussia Dortmund mit Nachdruck den Schwarzen Peter beim geplatzten BVB-Wechsel von Lyons Rayan Cherki (21) zu.