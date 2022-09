Hummels‘ Versprechen an Flick

Schon bei der Kadernominierung für die Nations League-Spiele gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) stieß Hansi Flick die WM-Türe für den nicht berücksichtigten Mats Hummels weit auf. „Er ist in einer sehr guten Form, wirkt sehr fit“, lobte der Bundestrainer.

Bei Borussia Dortmund ist Hummels aktuell der formstärkste Innenverteidiger. Trotzdem bildeten seine Vereinskollegen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck am gestrigen Montag das Abwehr-Duo in Wembley. „Da wird sich schon alleine herauskristallisieren, was da passiert“, meint Flick mit Blick auf die Abwehrkonstellation beim BVB.

„Regelmäßiger Austausch“

Mit Hummels selbst ist der Bundestrainer in Kontakt. „Wir sind in einem regelmäßigen Austausch und besprechen immer wieder, wie wir die Lage sehen“, sagt der 33-jährige Routinier der ‚Bild‘.

Der Boulevardzeitung zufolge gibt es zudem ein Versprechen von Hummels an Flick. Demnach würde der Weltmeister von 2014 auch als Ersatzspieler gerne bei der WM in Katar (startet am 20. November) dabei sein und „nicht aufmucken“. Auch, wenn er es eigentlich gewohnt ist, auf dem Platz zu stehen.