Fürth bestätigt Dreifach-Entlassung

Greuther Fürth zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Ergebniskrise, die am Sonntag in der deutlichen Derbyniederlage gegen den 1.FC Nürnberg (0:4) gipfelte. Wie die Kleeblätter offiziell mitteilen, müssen sowohl Trainer Alexander Zorniger nebst Assistent Jurek Rohrberg als auch Sportchef Rachid Azzouzi den Hut nehmen. Zornigers Aufgaben übernimmt bis zur Winterpause U23-Coach Leonard Haas, Azzouzi wird von Jugend-Chef Stephan Fürstner interimsweise ersetzt.

Die Franken konnten lediglich zwei der bisherigen neun Ligaspiele gewinnen und stehen derzeit mit zehn Punkten auf Rang zwölf in der zweiten Liga. Zorniger konnte mit seiner Mannschaft keines der letzten fünf Spiele gewinnen. Der 57-Jährige betreute Fürth seit Oktober 2022 in 67 Spielen. Azzouzi war seit 2018 Geschäftsführer Sport beim Traditionsklub und davor bereits seit 2004 mit Unterbrechungen in wechselnden Positionen beim Verein tätig, für den er auch als Spieler auf dem Platz stand. Peter Köhr, Aufsichtsratsvorsitzender der Franken, nennt die Entlassung des 53-Jährigen „die wohl schwierigste Entscheidung in meiner bisherigen Amtszeit.“