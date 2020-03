Wolf über Genk-Abgänge: „Muss damit leben“

Hannes Wolf ist sich bewusst, dass er als Trainer des KRC Genk regelmäßig seine besten Spieler ziehen lassen muss. „Ich wusste ja, wo ich hingehe“, sagt der Ex-HSV-Trainer dem ‚kicker‘, „wenn man kein internationaler Topverein ist, muss man damit leben. Selbst Dortmund verliert starke Spieler.“

So wechselte erst im Januar Leistungsträger Sander Berge für 21,5 Millionen Euro zu Sheffield United. „Neben Sander darf man auch Mbwana Samatta nicht vergessen, der für 10,5 Millionen Euro zu Aston Villa ging“, bemerkt Wolf, „wenn wir schon die Spieler abgeben müssen, dann in die beste Liga der Welt und mit so viel Gewinn.“