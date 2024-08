Gladbach hat Itakura-Ersatz im Visier

Kurz vor dem Ende des Transferfensters droht Borussia Mönchengladbach der Abgang einer wichtigen Säule in der Defensive. Die PSV Eindhoven lockt Ko Itakura (27) mit der Aussicht auf Champions League-Einsätze und bietet dem Vernehmen nach mindestens 15 Millionen Euro an Ablöse. So wichtig diese Einnahme für den klammen Klub auch wäre, sportlich wäre es für die Fohlen ein herber Verlust.

Im Hintergrund arbeitet der Klub deshalb bereits fieberhaft an einer Ersatzlösung für die Innenverteidigung. Wie das dänische Portal ‚Bold.dk‘ berichtet, möchte die Borussia den Niederländer Kevin Diks verpflichten. Der 27-Jährige steht beim dänischen Topverein FC Kopenhagen unter Vertrag und ist in der Abwehrreihe flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenpositionen spielen.

Bereits seit einiger Zeit im Fokus

Laut ‚Bold.dk‘ hat Gladbach den Defensivmann seit einiger Zeit im Blick und bietet mehr als fünf Millionen Euro für den ehemaligen U21-Nationalspieler. Ob Kopenhagen den Stammspieler jedoch abgeben wird, ist fraglich. In der vergangenen Woche hatte Serie A-Aufsteiger Como 1907 intensiv um die Dienste des Verteidigers geworben, der Conference League-Teilnehmer blockte jedoch alle Angebote ab.

Diks ist vertraglich nur noch bis zum Sommer gebunden. Entsprechend droht ein ablösefreier Abgang nach Saisonende, sollte man einen Verkauf in dieser Wechselperiode nicht mehr zustimmen. Diks war 2021 vom AC Florenz nach Kopenhagen gewechselt und hat seitdem 136 Pflichtspiele für den Klub bestritten. Dabei steuerte der kopfballstarke Defensivakteur 30 Scorerpunkte bei.