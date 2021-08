Schon vor Ort: Delaney-Wechsel zu Sevilla fast fix?

Thomas Delaney wird Borussia Dortmund offenbar zeitnah verlassen. Wie das dänische ‚TV2‘ berichtet, steht der Mittelfeldspieler vor dem Wechsel zum FC Sevilla. Der 29-Jährige sei bereits am gestrigen Sonntag in der andalusischen Hauptstadt angekommen. Es seien nur noch Formalitäten zu klären, ehe der Transfer noch in dieser Woche verkündet wird.

An die Dortmunder ist Delaney noch bis 2022 gebunden. Ein Jahr vor Vertragsende streicht der BVB also noch eine Ablöse für den Dänen ein. Dem Vernehmen nach liegt in diese bei vier Millionen Euro. In Sevilla soll er einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

88 Spiele für Dortmund

Delaney war 2018 vom SV Werder Bremen zum BVB gewechselt. Dort stand er bislang in 88 Pflichtspielen auf dem Platz – unter anderem auch einmal in der Champions League gegen Sevilla in der vergangenen Saison.

Bei diesem Spiel soll er die Aufmerksamkeit von Trainer Julen Lopetegui geweckt haben. Rund fünf Monate später scheint Sportchef Monchi den Wunsch des Coaches nun in die Tat umzusetzen. In Sevilla würde Delaney auf Ludwig Augustinsson (27), mit dem er bereits in Bremen und Kopenhagen spielte.