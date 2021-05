Entscheidung gefallen: Hunt verlässt den HSV

Die Wege von Aaron Hunt und des Hamburger SV trennen sich im Sommer nach sechs gemeinsamen Jahren. Wie der Mittelfeldspieler mitteilt, wird sein auslaufender Vertrag am Volkspark nicht mehr verlängert. „Es war ein offenes Gespräch. Wir beide sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich Platz mache für neue Spieler“, spricht der 34-jährige Routinier in der ‚Bild‘ über eine Besprechung mit Sportvorstand Jonas Boldt.

Bislang war unklar, ob der Mittelfeldregisseur in den Plänen von Neu-Coach Tim Walter eine Rolle spielt. In der abgelaufenen Zweitligasaison kam Hunt auf 27 Einsätze (fünf Treffer und fünf Assists). Gleichbedeutend mit einem Karriereende ist der Abschied vom HSV für Hunt jedoch nicht: „Ich bin gut im Saft, fühle mich zu fit, um aufzuhören.“

Insgesamt stand Hunt in 153 Pflichtspielen für die Hanseaten auf dem Platz, dabei gelangen ihm 26 Treffer sowie 18 Assists. Auch an der Elbe blieb ihm das Verletzungspech regelmäßig treu. In den letzten drei Saisonspielen konnte der Techniker aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht mehr mitwirken.