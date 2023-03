Vor Bayern-Spiel: City bangt um Haaland

Bei Manchester City bangt man vor dem Champions League-Viertelfinalhinspiel gegen den FC Bayern (11. April, 21 Uhr) um ein Mitwirken von Torjäger Erling Haaland (22). Vater Alf-Inge sagt bei ‚TV 2‘ zur Leistenverletzung seines Sohns: „Erstens bin ich kein Arzt und zweitens denke ich, dass es kompliziert ist. Man kann nicht zwei Wochen lang nicht trainieren und dann direkt in einen Kampf gehen. Da muss es eine Entwicklung geben.“

Haaland senior stellt klar: „Wenn er nicht richtig mit der Mannschaft trainiert, wird er nicht spielen. Es geht darum, wie er in den nächsten Tagen auf die Behandlung reagiert. Er braucht viel Pflege […] und er muss sich viel bewegen.“ Mit 42 Toren und fünf Assists in 37 Pflichtspielen ist Haaland in dieser Saison die wichtigste Offensivkraft im Team von Pep Guardiola.

