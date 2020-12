Götze: PSV nur eine Zwischenstation?

Nach aus sportlicher Sicht unglücklichen vier Jahren bei Borussia Dortmund blüht Mario Götze seit seinem Wechsel zur PSV Eindhoven auf. Im vergangenen Transferfenster hatte die PSV überraschend den Zuschlag beim 28-Jährigen erhalten, an dem unter anderem Hertha BSC und auch der FC Bayern Interesse gezeigt hatten.

Doch wie der ‚Sportbuzzer‘ nun berichtet, könnte die Liaison schon bald zu Ende gehen. Demzufolge würde man Götze keine Steine in den Weg legen, sollte er sich im kommenden Sommer für einen Abgang zu einem größeren Klub entscheiden. In Eindhoven steht der ballgewandte Rechtsfuß noch bis 2022 unter Vertrag.

Frühzeitiger Abgang im Sommer?

Dass das Engagement beim niederländischen Top-Klub von kurzer Dauer sein könnte, war den Verantwortlichen im Verein schon vor der Verpflichtung im Oktober bewusst. So zeigte sich der Geschäftsführer Toon Gerbrands überrascht, dass man den Zuschlag für den offensiven Mittelfeldspieler erhielt. Auch Götze selbst ließ bereits durchblicken, dass die Niederlande nur ein Zwischenschritt sein könnten.

In seiner neuen Umgebung hat sich der 63-fache Nationalspieler prächtig eingefunden. In der laufenden Spielzeit stand Götze in 13 Spielen auf dem Rasen, dabei gelangen ihm sieben Torbeteiligungen (vier Tore, drei Assists). Dies honoriert auch Trainer Roger Schmidt, der Götze zuletzt gegenüber der ‚Sport Bild‘ in den höchsten Tönen lobte. Klar ist: Sollte Götze weiterhin konstant gute Leistungen zeigen, dürfte es aus Sicht der Eindhovener schwierig werden, ihn über den Sommer hinaus zu halten.