„Weiß, was er hat“: Hoeneß spricht über Guirassy-Verbleib

Einen Tag vor Ablauf der Ausstiegsklausel von Serhou Guirassy glaubt Cheftrainer Sebastian Hoeneß an dessen Verbleib beim VfB Stuttgart. „Serhou macht einen ruhigen und ausgeglichenen Eindruck, ist total engagiert. Wir haben auch Argumente, warum es schön sein könnte, hierzubleiben. Serhou weiß, was er am VfB hat. Er ist beliebt, fühlt sich wohl. Dazu haben wir eine hohe Qualität im Team, das sieht er auch. Ich bleibe optimistisch“, zitiert die Bild den VfB-Coach.

Bis zum morgigen Freitagabend um 23:59 Uhr können interessierte Vereine Guirassy für 15 Millionen Euro aus seinem bis 2026 datierten Vertrag herauskaufen. In der vergangenen Saison war der 27-jährige Mittelstürmer mit elf Ligatreffern die Lebensversicherung der Stuttgarter. Nach der Verletzung von Neuzugang Deniz Undav (27), der mehrere Wochen ausfällt, wäre der Guirassy-Verbleib umso wichtiger. Dem Vernehmen nach bekunden mit Nottingham Forest, West Ham United und Newcastle United drei Klubs aus England Interesse am Sturmtank.