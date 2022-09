Newcastle verpflichtet Kuol

Newcastle United hat einen Haken hinter den Transfer von Garang Kuol gemacht. Der 18-jährige Mittelstürmer stößt ab Januar 2023 vom australischen Erstligisten Central Coast Mariners zum Premier League-Klub. Angeblich buhlten auch Celtic Glasgow, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart um Kuol. Dessen Bruder Alou Kuol (21) wechselte im Sommer 2021 zum VfB.

Über seinen Transfer zu Newcastle sagt Kuol: „Es ist surreal. Als kleiner Junge in Australien ist die Premier League das Wichtigste, was alle sehen, aber niemand denkt, dass er diese Höhen erreichen kann. Einer dieser Menschen zu sein, in der Position zu sein, in der ich bin, ist unglaublich.“

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.



Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺