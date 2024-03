Hertha-Bosse schon informiert: Die Details zum Dárdai-Deal

Bence Dárdais Transfer zum VfL Wolfsburg ist in trockenen Tüchern. Laut der ‚Bild‘ hat der 18-jährige Teenager die Führungsetage von Hertha BSC bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sich im Sommer dem Bundesligisten anschließen wird. Dem Bericht zufolge winkt dem deutschen U-Nationalspieler ein Fünfjahresvertrag.

Am gestrigen Mittwoch sickerte durch, dass sich die Wölfe die Unterschrift des begehrten Zehners gesichert haben. Weil Dárdais Kontrakt in Berlin in wenigen Monaten ausläuft, wird lediglich eine geringe Ausbildungsentschädigung fällig. Von 200.000 Euro ist die Rede.