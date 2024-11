Nach Leipzig-Spiel: BVB beklagt weitere Ausfälle

Die Verletztenmisere bei Borussia Dortmund hält weiter an. Wie Trainer Nuri Sahin nach dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig im Interview mit dem ‚ZDF‘ bestätigte, droht nun mit Marcel Sabitzer ein weiterer Ausfall. „Bei ihm ging gar nichts mehr, der Muskel hat komplett zugemacht“, so Sahin über den in der 67. Minute verletzungsbedingt ausgewechselten Österreicher. Sahin verrät: „Er ist nicht der Einzige, der mit einer Blessur aus dem Spiel gegangen ist. Ramy Bensebaini ist mit einer Verletzung ins Spiel gegangen, Jamie Gittens ist mit einer Verletzung ins Spiel gegangen.“ Bensebaini wird im nächsten Bundesligaspiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung stehen.

Angeschlagen aber wohl bereit für das anstehende Champions League-Spiel gegen Sturm Graz (Dienstag, 21 Uhr) ist Felix Nmecha, der seit vergangener Woche an Schulterproblemen leidet. Mögliche Rückkehrer sind zudem Waldemar Anton (Oberschenkelprobleme) und Julian Ryerson (Adduktorenverletzung). „Wir hoffen, dass wir so viele Leute wie möglich zusammen bekommen für Dienstag“, so der BVB-Trainer.