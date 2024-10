Vertrag läuft aus: Dompé vom HSV irritiert

Jean-Luc Dompé reagiert mit Unverständnis auf das Zögern des Hamburger SV, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ sieht der 29-Jährige sich als wichtigen Bestandteil des Teams und versteht deswegen nicht, warum es noch keine Kontaktaufnahme seitens des Vereins gab. Besonders vor dem Hintergrund, dass der Flügelflitzer ab dem 1. Januar mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel im Sommer verhandeln kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dompé spielt seit 2022 in der Hansestadt, hat aber immer wieder mit fehlender Konstanz und kleineren Verletzungen zu kämpfen. Dem Bericht zufolge will der HSV um Vorstand Stefan Kuntz erst die Entwicklungen der laufenden Saison abwarten, ehe man das Thema Vertragsverlängerung mit dem Franzosen angeht. In sechs Spielen stehen für Dompé drei Tore und zwei Vorlagen zu Buche.