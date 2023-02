Gespräche geplant: Barça will Umtiti loswerden

Der FC Barcelona möchte Innenverteidiger Samuel Umtiti um jeden Preis loswerden. Laut einem Bericht der ‚Sport‘ haben die Blaugrana zeitnahe Gespräche mit dem Spieler und dessen Leih-Klub US Lecce angesetzt, um über eine Vertragsauflösung zu sprechen. Noch bis 2026 ist der 29-jährige Franzose an die Katalanen gebunden. Barça will vor allem das üppige Gehalt einsparen, das Umtiti momentan noch kassiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Abschluss der Leihe im vergangenen Sommer wurde eine Vereinbarung getroffen, laut der Spaniens Tabellenführer Umtitis volle Bezüge übernimmt. In Lecce kommt der Weltmeister von 2018 derweil immer besser in Form, hat sich mittlerweile in der Stammformation von Trainer Marco Baroni festgespielt. Ein Verbleib bei den Italienern ist der Zeitung zufolge aber längst nicht in Stein gemeißelt. Zwar würde man den Linksfuß gerne behalten, jedoch herrsche besonders in der Ligue 1 reges Interesse an einer Verpflichtung. Umtiti selbst sei daher offen für andere Angebote.

Lese-Tipp

Einigung & Deadline: N’Dickas Abkommen mit Barça