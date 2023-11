Newcastle an 80-Millionen-Mann dran

Newcastle United könnte im Winter ordentlich Geld in die Hand nehmen, um die Defensive zu verstärken. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sind die Magpies bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten auf Ousmane Diomande von Sporting Lissabon aufmerksam geworden. Laut dem Boulevardblatt wurde der 19-jährige Innenverteidiger in der laufenden Spielzeit bereits dreimal vom Scheichklub gescoutet und kann sich einen Wechsel in die Premier League vorstellen.

Um Diomande unter Vertrag zu nehmen, könnte Newcastle von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro Gebrauch machen. Damit würde der Ivorer zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte avancieren. Bei Sporting ist Diomande gesetzt, stand wettbewerbsübergreifend bereits 16 Mal auf dem Rasen. In der portugiesischen Hauptstadt steht das Defensiv-Talent noch bis 2027 unter Vertrag. Im zurückliegenden Sommer wurde der Youngster unter anderem schon beim FC Arsenal gehandelt.