ManUnited-Investor gibt ten Hag zum Abschuss frei

Erik ten Hag, der stark in der Kritik stehende Trainer von Manchester United, verliert anscheinend seinen wichtigsten Fürsprecher. Am Rande eines Bootsrennens seines Teams Ineos Britannia vermied United-Investor Jim Ratcliffe in einem Interview mit der ‚BBC‘ weitere Rückendeckung für den Niederländer: „Ich mag Erik. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer, aber letztendlich ist das nicht meine Entscheidung. Das Managementteam von Manchester United muss entscheiden, wie wir die Mannschaft in vielerlei Hinsicht am besten führen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisher war der Milliardär stets als großer Befürworter von ten Hag aufgetreten und war treibende Kraft hinter dessen Vertragsverlängerung im Juli. „Wir wollen Manchester United wieder dorthin bringen, wo es hingehört, und das ist es offensichtlich noch nicht. Das ist ganz klar“, betonte Ratcliffe zudem. United hat in der bisherigen Spielzeit wettbewerbsübergreifend nur drei von zehn Partien gewonnen. Auf einer Mitarbeiterversammlung des Vereins im Old Trafford stellte der von Ratcliffe inthronisierte Vorstandsvorsitzende Omar Berrada in der vergangenen Woche das „Projekt 150“ vor, dessen Ziel es ist, dass der Klub bis zu seinem 150. Geburtstag im Jahr 2028 die Premier League gewinnt. Bis dahin soll sich das Team schnell verbessern und konkurrenzfähig werden. Doch das ist derzeit nicht absehbar.